Somone: deux enfants se noient lors d’une baignade en mer

Une tragédie secoue la localité de Mbour sur la petite côte plus précisément à Somone. Deux enfants ont perdu la vie dimanche dans la marine. M. Sembène, 13 ans, et P. A. Ndir, 10 ans, se sont noyés en mer lors d’une baignade. Ce jour-là, rien ne laissait présager un tel drame, d’après les voisins des parents des victimes. Les enfants du quartier, habitués à jouer ensemble, se sont réunis comme à leur habitude avant que trois d’entre eux décident de se rendre à la plage, indique L’Observateur.



Vers 11 heures, les enfants sont partis se baigner, sans la surveillance de leurs parents. Après quelques minutes dans l’eau, les enfants se retrouvent en difficulté, essayant de signaler leur détresse en agitant les bras. Des pêcheurs présents sur la plage, se préparant à prendre la mer, aperçoivent les signaux de détresse et se précipitent pour leur venir en aide. Malgré leur intervention rapide, ils ne réussissent à sauver qu’un des trois enfants, qui a été confié à ses parents et transféré à l’hôpital pour des examens. Les corps de deux enfants demeuraient introuvables.



Alertés, les sapeurs-pompiers de Mbour ont rejoint les habitants de Somone, mobilisés sur la plage. Après deux heures de recherches, les secouristes ont finalement retrouvé les corps sans vie des deux enfants. La brigade de gendarmerie de Somone a ensuite effectué les constats d’usage avant de transférer les dépouilles à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, pour les besoins de l’autopsie.