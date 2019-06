Son leader traité "d'irresponsable", le parti de l’ancien PM Abdoul MBaye répond à Aliou Sall

La Cellule de communication de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act, parti de Abdoul Mbaye), a répondu au frère du chef de l'Etat qui a traité leur leader "d'irresponsable", en signant un décret puis le contresigné; lors d'une conférence de presse lundi dernier.



"M. Aliou Sall, lors de votre pitoyable conférence de presse du 3 juin 2019, vous avez traité Abdoul Mbaye d’irresponsable, car il a reconnu que le décret signé par votre frère et contresigné par lui est corrompu du fait d’un rapport de présentation présenté par le Ministre Aly Ngouille Ndiaye contenant des faux intentionnels", rappellent les responsables du parti.



Et d'ajouter: "La faiblesse de votre formation devrait nous conduire à vous donner une leçon sur la responsabilité d’une contresignature primatoriale d’un décret présidentiel en régime présidentiel après son adoption en Conseil des Ministres. Mais vous pourriez avoir quelque peine à bien comprendre".



"Nous nous contenterons donc de vous rappeler que la responsabilité c’est de savoir reconnaître d’avoir été trompé. L’irresponsabilité est celle des signataires qui continuent de refuser de dire que le rapport de présentation de Aly Ngouille Ndiaye est un faux. Mais cette irresponsabilité vous arrange. Car si le caractère frauduleux du rapport est reconnu, le décret basé sur de la fraude n’a plus de valeur, et Petrotim doit tout rendre au Sénégal et aux Sénégalais", disent-ils.



Ils ont interrogé "l’employé de Petrotim", en ces termes: "Abdoul Mbaye dit-il la vérité ou non ?", appelant à ce que des réponses soient apportées à son argumentaire en toute responsabilité et que les enquêtes permettent d’identifier l’auteur du faux et ceux auxquels profite le faux.



"C’est ce que Abdoul Mbaye demande depuis 3 ans sans aucune suite donnée par votre frère ou le Procureur de la République. Abdoul Mbaye n’attend pas de réponse de votre part : ne vous donnez surtout pas cette importance. Que les signataires répondent au peuple du Sénégal en disant la vérité comme l’a déjà fait Abdoul Mbaye", ont-ils demandé, dans la note.