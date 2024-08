Son transfert, la nouvelle saison, la Ligue des champions: Lamine Camara évoque ses ambitions avec Monaco

« Tous les joueurs rêvent de jouer la Ligue des Champions »

Il pourrait effectuer ses grands débuts en match officiel ce samedi face à Saint-Etienne (19h00 GMT). Arrivé à la fin du mois de juillet, Lamine Camara a disputé depuis deux rencontres amicales face au Genoa et à Barcelone, marquant même le premier but lors du succès 3-0 obtenu par l’AS Monaco.Le milieu de terrain sénégalais était en conférence de presse, aux côtés du Directeur Général Thiago Scuro et de Christian Mawissa. Il a évoqué son adaptation et ses ambitions.« Monaco est un grand club et une équipe idéale pour accompagner la progression de jeunes joueurs comme nous. C’est également l’opportunité pour nous de découvrir la Ligue des Champions et de grandir aux côtés de joueurs d’expérience », a confié Lamine Camara sur le site du club.La nouvelle recrue de Monaco est revenue sur son but du milieu de terrain face au FC Barcelone en amical.« Nous n’en avons pas parlé ensemble avec Philipp, ce sont les autres qui nous taquinent sur ça. J’ai déjà oublié ce but, j’espère juste que je vais en mettre d’autres. Dans la vie il faut tenter des trucs, j’aime bien provoquer les choses, et ce même à l’entraînement », a dit le milieu de terrain de l’équipe du Sénégal.Camara a également évoqué ses ambitions au club du rocher. « On a tous vu ce que Monaco a fait la saison dernière en terminant deuxième. Christian et moi sommes venus ici pour la continuité et maintenir le Club tout en haut. Cette saison est très importante avec la Ligue des Champions. Notre rôle va être de tout faire pour aider l’équipe en apportant notre savoir-faire », a-t-il fait savoir.Le jeune milieu de terrain va découvrir la Ligue des champions pour la première fois avec l’AS Monaco. Lamine Camara préfère se concentrer sur le match de samedi contre Saint-Etienne.« Tous les joueurs rêvent de jouer la Ligue des Champions. Mais ce n’est pas encore là. On va donc d’abord se concentrer sur le match de samedi contre Saint-Etienne et les premières journées de championnat en essayant de les gagner. Ce n’est qu’après qu’on pourra se concentrer sur cette grande compétition », a-t-il souligné.