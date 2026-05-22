Limogeage d’Ousmane Sonko : une foule immense se mobilise à la Cité Keur Gorgui pour lui apporter son soutien

Une forte mobilisation a été notée à la Cité Keur Gorgui après l’annonce du limogeage d’Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre du Sénégal.



Des milliers de militants, responsables et sympathisants de Pastef Les Patriotes ont afflué vers le domicile du leader politique pour lui témoigner leur soutien et réaffirmer leur confiance.



Dans une ambiance de ferveur populaire, les partisans se sont donné rendez-vous chez Ousmane Sonko pour une longue soirée de mobilisation à la Cité Keur Gorgui.



À l’Université Cheikh Anta Diop, plusieurs étudiants sont également sortis pour exprimer leur solidarité et leur soutien à l’ancien Premier ministre.