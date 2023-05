Sonko-Adji Sarr : les Dakarois inquiets à la veille du procès (micro-trottoir)

Le procès pour viol présumé et menaces de mort, opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr est prévu demain mardi 16 mai. Les violents affrontements en cours à Ziguinchor depuis ce lundi matin, font craindre les commerçants à Dakar. En effet, à chaque fois que l’opposant est convoqué au tribunal, les gens sont priés de rester chez eux pour leur sécurité. Les commerces sont fermés. Et les Dakarois ne peuvent plus vaquer à leurs occupations. Les commerçants rencontrés à Liberté 6 ont exprimé leurs inquiétudes. « Nous craignons beaucoup la journée de demain car on peut encore passer une matinée sans sortir de chez nous même si on ne le souhaite pas. Nous sommes tous des chefs de famille et un procès qui oppose deux personnes qui n’ont rien à avoir avec nous ne doit pas affecter l’économie de notre pays », déclare un mécanicien, trouvé au rondpoint liberté 6.

Aminata Bane (stagiaire)

