Sonko à nouveau sur les listes électorales: les réactions se multiplient sur les réseaux sociaux

Le Tribunal d’instance de Dakar a confirmé ce jeudi 14 décembre, la décision rendue par le Juge Sabassy Faye de la Cour d’appel de Ziguinchor. Un verdict qui n’a laissé personne indifférent surtout du côté des militants, sympathisants, amis et proches du Maire de Ziguinchor.



Déthié Fall, allié de Sonko qui a toujours été présent se réjouit de cette décision et demande aux autorités compétentes de procéder sans délai à son application. « Chers compatriotes, nous nous réjouissons de la décision du Tribunal de Grande Instance de Dakar qui vient confirmer celle du Tribunal de Ziguinchor ordonnant la réintégration du Président Ousmane SONKO sur les listes électorales. Nous demandons aux autorités de procéder à l’application sans délai de la décision et lui donner ses fiches de parrainage. Ensemble pour des élections libres, transparentes et inclusives », a publié, Déthié Fall, président du PRP.



De son côté, Seydina Oumar Touré (Capitaine Touré) soutient que le droit n’a jamais été un problème dans cette affaire et espère que l’opposition se mobilisera cette fois-ci pour faire respecter la loi. « Le Juge Sabassy Faye avait dit le droit, tout le droit et rien que le droit à Ziguinchor. Aujourd'hui, le Juge de Dakar confirme cette décision et cela ne devrait surprendre ni émerveiller. Ce nouveau marathon judiciaire dans lequel nous a remis l'Etat n'est que du dilatoire pour gagner du temps en attendant la fin du parrainage. J'en suis convaincu et le peuple sénégalais le sait autant que moi. Dans cette affaire, le droit n'a jamais posé réellement de problème, c'est plutôt un refus d'un groupe d'individus d'appliquer le règlement. Mais cette fois, nous espérons que l'opposition se mobilisera très vite pour le respect de la loi, en obligeant le Directeur général des élections de remettre les fiches de parrainage à monsieur Ayip Daffé », a posté Seydina Omar Touré, leader du mouvement USJ/Sénégal Gü Deggü.