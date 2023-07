Sonko aux candidats à la migration : « Ne fuyez pas votre destin, restez et menons ensemble le seul combat »

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a réagi à la disparition en mer d’environ 300 jeunes migrants qui ont quitté Kafountine, dans sud du Sénégal pour rejoindre l’Espagne. Il a invité les candidats à la migration irrégulière à ne pas « fuir leur destin » et de rester afin de « mener ensemble le seul combat que vaille ».



« Environ 300 jeunes auraient disparu dans les méandres de l'Atlantique. Une fois de plus, en quête d'un ailleurs hypothétiquement meilleur. Douze longues années plus tard…, le même phénomène macabre et désolant, continue de décimer nos jeunes et d’endeuiller durement les familles », a d’emblée réagi Sonko.



« Ces drames à répétition traduisent l'échec des politiques publiques du régime du Président Macky Sall, ses erreurs de priorités, faites de gros investissements infrastructurels sans impact majeur ni sur l'économie réelle (agriculture, pêche, élevage, commerce…), ni sur le tissu social et au prix d'un lourd endettement. Chômage et paupérisation, notamment, sont des fléaux qui accompagnent le quotidien des Sénégalais », a ajouté l’opposant.



Pour lui, ces vaguent de départs reflètent également « l'instabilité politique » dans laquelle ce régime aura plongé ce pays, avec son lot de « violences d'État, de tortures et d’emprisonnements politiques ». « Ces circonstances augurent enfin de lendemains incontrôlables, aussi bien en termes de stabilité intérieure que d'explosion du flux migratoire, si le président Macky Sall persiste dans sa volonté suicidaire de sélectionner ses candidats à sa succession à la tête du Sénégal puis d’imposer la personne de son choix au peuple par un scrutin biaisé », a-t-il dénoncé dans un port sur les réseaux sociaux.



Aux jeunes du pays, M. Sonko réitère son appel : « vous ne pouvez avoir un meilleur avenir qu'ici, chez nous ! Ne fuyez pas votre destin, restez et menons ensemble le seul combat qui vaille : la construction souveraine de notre développement économique et social ! Ceci est très largement à notre portée ».



Enfin, il a formulé des prières aux personnes disparues, afin qu’elles soient retrouvées saines et sauves. Avant de témoigner à toutes les familles affectées par cette tragédie sa « profonde solidarité » dans cette épreuve qu’elles vivent sans doute avec une « profonde inquiétude mais également avec dignité et foi ».