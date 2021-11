Sonko et Barthélémy Dias sur le point d'être cueillis par la BIP

Vers les coups de 11 heures08 minutes, les éléments de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP) ont bloqué le cortège de Barthélémy Dias au niveau du Point E. Des échanges très tendus s'en sont suivi entre le candidat à la mairie de Dakar et les membres de cette brigade spéciale qui serait venue sur les lieux pour les arrêter lui et Ousmane Sonko.



Seulement, les centaines de jeunes militants qui accompagnaient le cortège se sont opposés à l'arrestation des deux leaders, si l'on en croit à l'entourage du maire de Mermoz-Sacré coeur.



Dans ces entrefaits, le véhicule de la BIP a foncé sur les manifestants. L'un d'entre eux (une fille) a été heurté violemment. La riposte ne s'est pas faite attendre. Les militants de l'opposition ont jeté des pierres sur le véhicule de cette brigade spéciale.



Au moment où ces lignes écrites, les deux leaders sont pris en embuscade par la BIP dans un quartier de la Médina (en face du Stade Iba Mar Diop). Ousmane Sonko et Barthélémy Dias sont cachés dans un magasin pendant que le véhicule de la brigade spéciale attend devant.