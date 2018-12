Soro Solo, Félix Houphouët Boigny a privilégié la méritocratie dans l'éducation.

A l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët Boigny a engagé un programme de « scolarisation à 100% » auquel il a consacré une part importante du budget national.



Félix Houphouët Boigny a privilégié la méritocratie et une éducation de qualité.



Soro Solo est journaliste et producteur ivoirien basé à Paris.



Au micro de notre correspondant à Paris, NADIR DJENNAD, il évoque ces politiques d'éducation nationale, leurs réussites et la vision de Félix Houphouët Boigny.