Sortie de Louis François Mendy sur les primes dérisoires : la Fédération d’athlétisme soutient son athlète

La sortie de Louis François Mendy sur son compte Instragram au lendemain de son titre de champion d’Afrique aux 110 m haies, sur les primes dérisoires et le traitement réservé aux sportifs de certaines disciplines comme l’athlétisme, a créé un tollé dans le monde du sport sénégalais. Bara Thiam, 1er vice-président de la Fédération sénégalaise d’Athlétisme (FSA), lui apporte son soutien.Les pratiquants de certains sports défavorisés sont certainement en phase avec l'athlète. Lui qui avait déposé au ministère des Sports un programme de préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024, après avoir réalisé les minima en juillet 2023.Pour sa préparation, il avait exprimé un besoin financier de 23 millions FCFA, mais sa doléance n'a pas été satisfaite.D'ailleurs, on l'a senti très frustré lors du Meeting international de Dakar et voilà, il a vidé son sac à Douala.Le 1er vice-président de la Fédération sénégalaise d'Athlétisme (FSA), El Hadj Bara Thiam, semble comprendre Louis François Mendy.« À mon humble avis, l'athlète est dans son droit. Aujourd'hui, il est en train de lancer un cri de cœur par rapport à une inégalité liée aux primes. Un champion d'Afrique reste un champion d'Afrique, que l'on soit footballeur, basketteur, karatéka ou athlète. Je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir une certaine équité dans le traitement des sportifs de haut niveau. Cela a été une très vieille doléance qui n'a pas encore trouvé solution», déplore le fédéral dans « Stades ».Avant de souligner : «Tous les régimes passés par là ont échoué sur cette question. Aujourd'hui, quand on parle de rupture, il est temps de changer la donne».Selon lui, au retour de la délégation de la FSA, ils vont essayer de rencontrer la ministre des Sports, Mme Khady Diène Gaye, pour qu'elle leur prête une oreille attentive afin de lui expliquer de manière nette les problèmes liés à ces primes.« Cette démarche s'inscrit dans le but d'inviter le président de la République à prendre les mesures nécessaires », a indiqué Bara Thiam.« C'est plus qu'une urgence de régler cette situation sinon demain, ça peut créer un dysfonctionnement au sein des fédérations sportives», indique le dirigeant.