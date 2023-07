Sortie de Macky Sall : les Sénégalais saluent sa décision et lui demandent de laisser Sonko participer à la présidentielle

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé hier lundi, qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, dans un discours à la nation. Ce mardi, lendemain de la sortie tant attendue du chef de l'Etat, les commentaires vont bon train. La renonciation à un 3e mandat de Macky Sall et l'avenir de Ousmane Sonko animent les débats. En effet, si certains Sénégalais félicitent le chef de l'Etat pour "son courage", d'autres lui demandent de laisser le leader de Pastef Les Patriotes, en résidence surveillé depuis son retour forcé à Dakar, participer aux prochaines échéances pour la paix et la sérénité du pays. PressAfrik qui a fait un tour dans les plusieurs quartiers de Dakar, a tendu son micro pour recueilli l'avis des uns et des autres sur la décision prise par le leader de l'Alliance pour la République (Apr).



Assis dans un jardin à la Zone B, Sada Sy a applaudi le choix du président Macky Sall qui, selon lui, est mieux vue le contexte actuel marqué par des manifestations violentes.



« Hier (lundi) le président a été sobre, efficace, il a dit l’essentiel en quelque sorte. Sa décision ne m’a pas surpris, je savais qu’il allait renoncer au troisième mandat car Macky Sall est très intelligent et il se soucie de la quiétude du pays. C'est un discours responsable et fort », a déclare M. Sy, d'un âge avancé.



A quelques mètres de lui, Idriss, trouvé en plein jeu de Dame, abonde dans le même sens. Toutefois, il a demandé au chef de l'Etat de laisser Ousmane Sonko (condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse) participer à l'élection prochaine.



« Macky Sall a tenu hier un discours libérateur. Il l’a fait pour lui et pour le peuple mais il y’a un problème politique entre lui et Ousmane Sonko. Aujourd’hui, s’il décide de ne pas se présenter et refuser au leader de Pastef de participer, cela ne fera qu’empirer la situation alors mieux vaut laisser tout le monde y prendre part et organiser des élections libres et transparentes », a-t-il lancé .



Les autres personnes, trouvées ça et là, ont toutes magnifié la décision prise par le chef de l'Etat ne pas briguer un 3e mandat. Elles ont aussi évoqué le cas Ousmane Sonko demandant sa libération pour qu'il puisse participer à la présidentielle prochaine.



Pour rappel, c’est pour une première dans l’histoire politique sénégalaise qu’un président de la République va organiser des élections présidentielles sans y prendre part.

Aminata Bane ( stagiaire)

div id="taboola-below-article-thumbnails">