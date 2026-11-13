Tableau final des médailles :la Chine domine le classement général, le Sénégal se classe troisième nation africaine des JOJ Dakar 2026

Le Sénégal, pays hôte des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, a achevé la compétition au sixième rang mondial avec un total de douze médailles, dont cinq en or et sept en bronze, selon le tableau officiel relayé par Match 360.



La délégation sénégalaise se positionne ainsi comme la troisième nation africaine du tournoi. Elle se classe juste derrière l’Égypte, quatrième avec douze récompenses dont six en or, une en argent et cinq en bronze, et l’Éthiopie, cinquième avec huit médailles dont cinq en or et trois en argent.



En tête de ce classement général figure la Chine, qui domine la compétition avec trente-trois médailles, soit dix-huit titres en or, huit en argent et sept en bronze. Le Japon prend la deuxième place avec vingt-huit breloques, dont onze en or, huit en argent et neuf en bronze, devant la Russie, troisième avec quatorze médailles, dont huit en or, quatre en argent et deux en bronze.



Au sein du top quinze mondial apparaissent également d'autres nations africaines, notamment le Kenya à la huitième place avec six médailles, l'Afrique du Sud au neuvième rang avec onze récompenses, ainsi que le Nigeria qui ferme la marche en quinzième position avec trois titres en or. La France occupe pour sa part la septième place du classement avec treize médailles au compteur, dont quatre en or, cinq en argent et quatre en bronze.

