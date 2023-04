Soudan: à Khartoum, les trêves, peu respectées, font fuir les habitants de la capitale

Après cinq jours de combats incessants, les habitants de Khartoum ont enfin connu hier, mercredi soir, une légère accalmie. Pas de bombardements ou de frappes aériennes en pleine nuit. Mais quelques tirs sporadiques à l’arme lourde qui crépitaient dans plusieurs quartiers, notamment dans le centre-ville toujours extrêmement disputé.



Les deux armées ont surtout profité de la fragile trêve pour effectuer des mouvements de troupes et envoyer des renforts dans la capitale. Les deux camps entendent bien continuer les combats, il n'y a aucune négociation en vue. Les habitants de Khartoum sont donc toujours pris au piège, privés d’eau et d’électricité. Trente neuf hôpitaux sur les cinquante neuf de la capitale ne sont plus opérationnels.



Appel à épargner les infrastructures civiles

Face à la situation humanitaire dramatique et à la multiplication des exactions contre les civils, quinze chancelleries occidentales ont exhorté, hier, les deux camps, à épargner les infrastructures civiles, et à laisser passer les denrées de base et l'aide d'urgence aux blessés.



Laissant derrière eux des cadavres de soldats gisant dans la poussière et des carcasses de blindés calcinés, des milliers de personnes ont pris la route de l’exil. À pied, ou en voiture, traversant parfois les zones de combats. Pendant des décennies, la capitale avait accueilli des centaines de milliers de personnes déplacées par les conflits armés aux quatre coins du pays. Désormais, pour la première fois de son histoire, Khartoum se vide de ses habitants fuyant la guerre qui a éclaté à la confluence du Nil.



Sur le terrain, aucune des deux armées ne semble prendre un avantage décisif. Elles se livrent une bataille de propagande, divulguant des informations contradictoires. Si on regarde une carte du Soudan, les forces régulières semblent avoir le contrôle de l’est et de sud du pays, de la mer Rouge aux montagnes du Kordofan. Les Forces de soutien rapide paraissent, elles, en meilleure position au Darfour et contrôlent de larges pans de la capitale, où se joue la bataille décisive, notamment autour du commandement général et de l’aéroport international.



L'armée régulière maîtrise les airs

Sur le plan militaire, avec ses avions de chasse, hélicoptères de fabrication russe, ainsi que quelques drones de combat de fabrication locale, l’armée régulière conserve la maîtrise des airs. C’est notamment pour cela que les paramilitaires avaient pour stratégie de prendre rapidement le contrôle des bases et des aéroports. L’une des plus importantes est localisé à Méroé, au Nord, d’abord tombée entre leurs mains puis reprise par l’armée.



Les Forces de soutien rapide sont désormais lancés dans une guérilla urbaine à Khartoum. La milice qui compte entre 80 000 et 120 000 soldats, disposent d’armements plus modernes. Ses soldats sont aussi mieux payés. Tour cela grâce à la manne financière générée par les mines d’or sous son contrôle, mais aussi par l’envoi de milliers de mercenaires ayant combattu au Yémen pour le compte des Émirats.



Autre donnée qui peut peser dans la balance : Selon les informations du Washington Post, les hommes de Hemedti auraient reçu un avion chargé de munitions en provenance de Libye, des mains du général Haftar ; l’armée du général Abdel Fattah al-Burhan, elle, bénéficierait d’un appui aérien et de pilotes égyptiens pour mener ses opérations.