Soudan: après deux ans de guerre, les belligérants campent toujours sur leurs positions

Dans un discours enflammé, le général Abdel Fattah al-Burhan affirme : il n’y a pas de place au Soudan, pour celui qui s'adresse aux soudanais depuis l'étranger parlant au nom du peuple. Sans le nommer, il parle de son ennemi, le général Hemedti, chef des FSR. Toujours en désignant le chef des FSR, il considère que le pouvoir et la légalité au Soudan, reviennent à celui qui résiste, combat et défend la patrie. Pas à celui qui complote au service de certaines ambassades avant de fuir…



Ces fuyards, poursuit-il, « ne mettrons plus jamais un pied au Soudan. Nous allons l'emporter ». Le porte-parole de l'armée annonce de son côté que son but stratégique final est de détruire totalement les FSR et de « libérer le dernier centimètre du pays de ces rebelles et de ces mercenaires », sans citer les FSR non plus. Quant au général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemedti », il a brandi à nouveau la menace d’un gouvernement parallèle.



Hemedti dit vouloir un gouvernement « d'unité et de paix »

Ce général qui n’apparait presque plus, s’est adressé à l’opinion publique moyennant un communiqué diffusé sur le réseau Télégram. Il affirme la formation d'un gouvernement soudanais « d'unité et de paix » issu de la coordination civile la plus large et qui représente le vrai visage du Soudan. Ce gouvernement se chargera de tous les Soudanais, y compris ceux qui ne sont pas dans les zones contrôlées par les FSR, indique le communiqué qui ne donne pas plus de détails sur la composition du gouvernement.



Hemedti révèle, par ailleurs, que le travail est en cours pour éditer une nouvelle monnaie et de nouvelles cartes d'identité pour les soudanais.