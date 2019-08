Soudan: cinq civils désignés pour siéger au futur Conseil souverain

Une première liste avait été trouvée ce dimanche 18 août. Mais des divisions, des désistements et des pressions venant de la base et de certaines forces appartenant à la Coalition pour la liberté et le changement ont conduit à changer cette liste. Un délai supplémentaire de 48 heures a alors été demandé au Conseil militaire.



Parmi les pierres d'achoppement, la base refusait qu'un des chefs de l'Association des professionnels soudanais (APS) figure sur cette liste. L'APS avait promis, en effet, de ne pas participer au Conseil souverain pour pouvoir continuer à jouer son rôle durant la période de transition.



Autre obstacle à surmonter, le refus des candidats appartenant à des partis politiques. Pour éviter les divisons, il a fallu recourir à des experts indépendants.



Deux autres noms proposés sur la première liste ont été refusés en raison de l'âge avancé des candidats. La déclaration constitutionnelle insiste sur la nécessité d'accorder des rôles plus importants aux femmes et aux jeunes.



Des quasi-inconnus



Au final, cinq noms, presque des inconnus, dont une femme, seront transmis au Conseil militaire ce mardi après-midi. Ce dernier doit procéder alors à sa dissolution et à la création du Conseil souverain de transition qui le remplacera.



Si tout se passe comme prévu, les membres du Conseil souverain prêteront serment ce mercredi 21 août. Cet organe, composé de cinq civils, de cinq militaires et d'une onzième personnalité civile choisie par les deux parties, doit superviser une période de transition de 36 mois.