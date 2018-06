Soudan du Sud: Riek Machar prêt à rencontrer son ennemi juré Salva Kiir «au nom de la paix»

Le groupe rebelle fidèle à Riek Machar, en exil a affirmé qu’il était prêt à rencontrer le Président Salva kiir « au nom de la paix ». L’ex vice Président Riek Machar, en exil en Afrique du Sud, serait disposé à une rencontre avec son ennemi juré, le Président Salva Kiir, selon le Mouvement populaire de libération du Soudan - Opposition (SPLM-IO).



Le groupe rebelle nie toutefois les propos tenus par le porte-parole de Salva Kiir, Ateny Wek Ateny, qui déclarait à la presse qu'une rencontre entre le président et Riek Machar devait se tenir, à la fin du mois de juin. "En réalité, nous n'avons reçu aucun message officiel concernant la tenue d'une rencontre en face à face entre le président Salva Kiir et Riek Machar", a souligné le porte-parole du groupe, Mabior Garang Mabior dans un communiqué.



Il assure par contre, que l’ex chef rebelle serait ravi de rencontrer le président Kiir « au nom de la paix". Le président soudanais Omar el-Béchir avait lui aussi proposer d'accueillir des pourparlers de paix à Khartoum. Un accord signé entre les deux belligérants était censé ramener la paix dans le pays, marqué par des atrocités qui ont fait des dizaines de milliers de morts et chassé plus de 2,2 millions de personnes de chez elles.