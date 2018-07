Soudan du Sud: les pourparlers évoquent un retour de Machar à la vice-présidence

La proposition phare de l'accord qui est en discussion à Kampala depuis samedi évoque quatre vice-présidents pour diriger le Soudan du Sud. Le chef rebelle Riek Machar pourrait ainsi retrouver son poste de vice-président, en plus des deux autres qui sont déjà nommés. La 4e vice-présidence serait, elle, attribuée à une femme issue de l'opposition.



Cet accord a été accepté samedi par le gouvernement de Salva Kiir, selon l'AFP. Le mouvement d'opposition de Riek Machar lui serait encore en train de « l'étudier » avant de « de donner sa position finale » à l'issue d'une nouvelle séance de négociations ce dimanche.



Ces négociations politiques surviennent en tout cas alors que les Nations unies avaient donné jusqu'à fin juin aux parties en conflit pour parvenir à « un accord politique viable », sous peine de sanctions.



Vendredi, gouvernement et rebelles du Soudan du Sud, ont par ailleurs convenu de libérer les villes de la présence de leurs forces armées, gouvernementales comme rebelles. Ils ont également convenu d'un calendrier pour unifier et réorganiser l'armée du Soudan du Sud.



Des discussions qui font suite au cessez-le-feu permanent signé le 27 juin dernier entre président Salva Kiir et son grand rival Riek Machar. Après plusieurs échecs, cette dynamique relance les espoirs de paix dans ce pays ravagé par la guerre depuis 2013.