Soudan du Sud vs Sénégal : Les « Lions » se sont entraînés ce mardi, sans Pathé Ciss
En stage à Juba, l’équipe nationale du Sénégal a entamé sa préparation en vue de son match contre le Soudan du Sud, prévu ce 10 octobre à 13h00 GMT, dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
 
Après une première séance en salle lundi, les « Lions » ont poursuivi leur mise au point ce mardi avec un deuxième entraînement collectif, effectué sans Pathé Ciss, resté à l’hôtel.
Moussa Ndongo

Mardi 7 Octobre 2025 - 19:11


