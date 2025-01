Soudan: la famine s'étend, plus de trois millions d'enfants menacés de malnutrition aiguë

La famine frappe déjà le pays déchiré par la guerre et elle devrait s'étendre. Cette guerre, qui a éclaté le 15 avril 2023 entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide, touche directement les populations. L’Onu lance un appel de fonds de 4,2 milliards de dollars pour venir en aide au Soudan.



Environ 772 000 enfants de moins de cinq ans risquent de souffrir de malnutrition aigüe sévère dans l'année qui vient : il s'agit de la forme de dénutrition la plus mortelle. Au total, ce sont 3 200 000 enfants dans la même tranche d'âge qui sont à risque de malnutrition aigüe dans le pays, selon l'Unicef.



Le faible accès aux soins médicaux et à l'eau potable, le manque d'hygiène, les pratiques alimentaires inappropriées et l'insécurité alimentaire généralisée sont les principales causes structurelles de malnutrition aigüe.



Une extension de la famine d'ici avril

La famine qui s'est déclarée il y a quatre mois frappe déjà cinq régions du Soudan, selon les agences de l'Onu, mais elle pourrait s'étendre à 17 régions d'ici au mois d'avril. « Le Soudan est aujourd’hui le seul pays au monde où la famine a été confirmée. La faim et la famine sont en train de s’étendre à cause de décisions prises chaque jour de poursuivre cette guerre, sans tenir compte du prix pour les civils », Edem Wosornu, directrice des opérations du bureau des Affaires humanitaires de l'Onu.



Les difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire au Soudan pourraient entraîner l'aggravation de la malnutrition, alors que la guerre au Soudan a déjà provoqué le déplacement de 12 millions de personnes, en faisant la plus grande crise de déplacement de population au monde, selon l'Onu.