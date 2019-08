Soudan: le président et les membres du Conseil souverain officiellement intronisés

Selon les termes de l'accord politique signé samedi 17 août, Abdel Fattah al-Burhan sera aux manettes pendant vingt et un mois, avant qu'un civil ne lui succède pour la période de dix-huit mois de transition qui restera.



Les noms des membres civils du Conseil souverain ont été annoncés ce mardi 20 août dans la soirée, avec deux jours de retard sur le calendrier prévu. En cause, des différends au sein des Forces pour la liberté et le changement, qui représentent le mouvement de protestation.



Cette nouvelle instance est composée de six civils et de cinq militaires. Le Conseil comprend deux femmes mais aussi des militaires de l'ancien régime, ce qui crée un malaise palpable. Le Conseil devra superviser la formation du gouvernement et du Parlement de transition.



Quant au Premier ministre de consensus, Abdallah Hamdok, il devait prêter serment ce mercredi soir. Il devra rapidement se mettre au travail pour former son gouvernement avant le 28 août. Une première réunion entre le Conseil souverain et le gouvernement est prévue le 1er septembre.