Soudan: mort d'un chef important des FSR, l'armée continue son avancée à Khartoum

L’armée soudanaise affirme qu'elle contrôle désormais la majeure partie du nord de la capitale. Elle a lancé la troisième phase de l'opération militaire annoncée le 26 septembre 2024. Depuis elle a repris Al Jazeera, Sennar, Omdourman et d’autres lieux stratégiques.



Un chef pas comme les autres

Rahmatollah al-Mahdi, dont la mort a été annoncée par les FSR est un chef militaire pas comme les autres, il était en même temps influenceur et postait sur les réseaux sociaux des vidéos du terrain depuis les fronts où il combattait. Connu sous le nom de « Jalha », Rahmatollah al-Mahdi a été tué suite à une frappe aérienne qui a visé un convoi des FSR à l'est de la capitale. Il avait combattu à Kordofan, Sennar, Al Jazeera et à Khartoum. Son frère, qui l’accompagnait serait mort avec lui.



« Les courageux de Kordofan »

En 2019, il a participé en Libye, à la guerre du maréchal Haftar pour s'emparer de Tripoli. Rentré au Soudan après quelques mois, il a dirigé le mouvement appelé « Les courageux de Kordofan » formé en 2020. Ce mouvement était actif dans le Kordofan de l'Ouest. La majorité de ses membres appartient à la tribu al-Masiriya.



Il rejoint les FSR avec son groupe armé en septembre 2023, près de six mois après le début de la guerre. Sa mort intervient au moment ou l’armée semble renverser le rapport de force avec les FSR.