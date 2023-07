Soudan: neuf morts dans un crash d'avion, l'armée évoque un «incident technique»

Neuf personnes, dont quatre soldats, sont mortes dimanche soir dans le crash d'un avion civil à l'aéroport de Port-Soudan dans l'est du Soudan épargné par la guerre qui fait rage depuis le 15 avril entre les généraux au pouvoir, annonce la RFI qui cite l'armée.



« Un enfant a survécu » dans le crash de cet « avion civil Antonov » dans cet aéroport, le seul en fonctionnement du pays où la guerre a fait près de 4 000 morts et plus de 3,3 millions de déplacés et réfugiés, précise le communiqué de l'armée.