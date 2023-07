Soudan: où est passé Hemedti, le chef des Forces de soutien rapide?

Il ne communique pas non plus avec les médias et les télévisions comme ce fut le cas au début de la guerre déclenchée le 15 avril et qui l’oppose à l’armée régulière. Il ne se montre plus sur le terrain à Khartoum parmi ses hommes.



Le 15 mai, dans un enregistrement sonore, Mohamad Hamdane Daglo assure qu'il est toujours présent à Khartoum avec ses hommes. Le 30 mai, c'est son frère Abderrahim Daglo qui est apparu à Khartoum pour affirmer que Hemedti est « en bonne santé et à la tête de ses forces sur le front ». Le 28 juin, dans un autre enregistrement diffusé à l'occasion de l'Aïd el-Adha, le premier adresse ses voeux aux Soudanais sans préciser le lieu où il se trouve.



Des sources bien informées à Benghazi affirment que Hemedti s'est rendu, il y a un mois, dans cette ville libyenne dirigée par son allié le maréchal Khalifa Haftar.



« Mais il se peut qu'il ait bougé depuis, car il craint beaucoup pour sa sécurité », affirme l'une de ces sources.



Certains observateurs soudanais font état de sa présence dans le triangle frontalier entre le sud-libyen, l'est tchadien et le Darfour occidental soudanais.



Pour certains analystes, il serait en train d'essayer de vider le Darfour occidental de ses habitants pour s'y replier avec ses forces en cas d'échec face à l'armée régulière à Khartoum.