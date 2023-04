Soudan: pas de trêve en vue au cinquième jour d'intenses combats

Le Soudan et sa capitale sont toujours en proie à l'affrontement des deux plus hauts responsables militaires : l'armée régulière du général Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan affronte les Forces de soutien rapide (FSR) restées loyales au général Mohammed Hamdan Dogolo, dit Hemedti. Entre ces deux généraux, Khartoum est devenue un immense champ de bataille. Les trêves et les cessez-le-feu ne tiennent jamais plus de quelques minutes.

RFI

