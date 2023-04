Soudan: pas de trêve en vue au cinquième jour d'intenses combats

Le Soudan et sa capitale sont toujours en proie à l'affrontement des deux plus hauts responsables militaires : l'armée régulière du général Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan affronte les Forces de soutien rapide (FSR) restées loyales au général Mohammed Hamdan Dogolo, dit Hemedti. Entre ces deux généraux, Khartoum est devenue un immense champ de bataille. Les trêves et les cessez-le-feu ne tiennent jamais plus de quelques minutes.





Les deux camps s’accusent mutuellement d’avoir violé le cessez-le-feu. Ni al-Burhan, ni Hemedti ne semblent respecter les engagements qu’ils prennent vis-à-vis des chancelleries internationales, qui n’ont de cesse d’appeler à la désescalade. Ce mercredi matin, d’importantes frappes ont lieu dans le centre-ville, autour du palais présidentiel et du commandement des forces armées. Un immense panache de fumée obscurcit Khartoum. Une situation hors de contrôle

Des petits groupes de personnes ce matin se dirigent vers le sud de Khartoum avec quelques affaires emportées à la hâte dans des sacs plastiques. Contrairement aux dires de l'armée ces derniers jours, ce sont plutôt les Forces de soutien rapide (FSR) restées loyales au général Hemedti qui occupent et contrôlent de larges pans de la capitale. Dans les quartiers résidentiels, les miliciens ont procédé à des arrestations, des pillages et des exactions contre les civils. La situation semble hors de tout contrôle. Au cinquième jour des combats, les échanges de tirs et les détonations n'ont pas cessé. Toute la nuit, la ville a tremblé. À 18 heures mardi soir, l'heure convenue pour le début de la trêve, les affrontements avaient encore lieu aux quatre coins de la capitale.

