Souleymane Camara signe encore un an de plus avec Montpellier

L’attaquant sénégalais Souleymane Camara, libre en juin prochain, a prolongé son contrat à Montpellier pour une durée d’un an, a annoncé ce mercredi, le club héraultais du MHSC.



Camara, âgé de 35 ans et formé à Monaco, s’apprête à disputer sa 12e saison à Montpellier, où il est arrivé en 2007 en provenance de Nice sous forme de prêt dans un premier temps.



« Je suis content que le staff technique ait décidé que l’on prolonge Souley. Il va encore nous apporter son envie et son expérience la saison prochaine », a témoigné le président Laurent Nicollin sur le site du club.

L’ancien international sénégalais (35 sélections), qui compte près de 400 matchs en Ligue 1, est le meilleur buteur en exercice de Montpellier avec 71 buts. Il a disputé 24 matchs cette saison, dont 8 comme titulaire.



« Comme chaque année, c’est un grand plaisir de poursuivre l’aventure avec le MHSC, chacun a son destin et mon destin est d’être ici aujourd’hui », a confié Camara.





Senegal-Football