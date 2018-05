Soulier d'Or : 5e titre pour Messi !

C'est désormais officiel, l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (30 ans, 36 matchs et 34 buts en Liga cette saison) a remporté dimanche, pour la cinquième fois de sa carrière, le Soulier d'Or, trophée individuel qui récompense le meilleur buteur des championnats européens. Au palmarès, l'Argentin entre dans l'histoire puisqu'il devance désormais le joueur du Real Madrid Cristiano Ronaldo, vainqueur de cette distinction à quatre reprises.



Muet lors de la victoire du Barça face à la Real Sociedad (1-0) en Liga, Messi n'a pas eu besoin de marquer pour confirmer son titre, étant donné qu'il comptait déjà deux buts d'avance sur son dauphin de Liverpool Mohamed Salah (25 ans, 36 matchs et 32 buts en Premier League cette saison). L'attaquant de Tottenham Harry Kane (24 ans, 37 matchs et 30 buts en Premier League cette saison) complète le podium.