Soumaila Cissé, les raisons d'un retard

Contrairement à certaines déclarations, l'arrivée de SOUMAILA cissé avec une ex otage française et 2 italiens est désormais prévue pour ce mercredi. De Tessalit, le vol les conduira directement à Bamako. Ils seront immédiatement présentés au président de la transition, passeront une visite médicale avant d'être remis à leurs familles respectives.



Les raisons du décalage seraient liées à l'impérative vérification de l'identité des otages. Cette opération a pris du temps et s'est achevée tardivement. Toute l'opération est menée et dirigée par les autorités maliennes en l'occurrence la DGSE du Mali.



La Sentinelle