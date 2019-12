Soumbédioune: 30 candidats à l'immigration clandestine arrêtés ce mercredi matin en partance pour l'Espagne

Trente (30) candidats à l'immigration clandestine ont été interpellés par la police de Médina, ce mercredi 11 décembre 2019 vers les coups de quatre (4) heures du matin à la plage de Soumbédioune. Ils ont été embarqués dans une pirogue en provenance de la Gambie pour rejoindre l'Espagne. Informée, la police les a mis à la disposition de la Division nationale de Lutte contre le Trafic de migrants et Pratique assimilée, qui est un démembrement de la Police de l'Air et des Frontières.



Selon Rfm, qui renseigne sur les nationalités des migrants, dans son édition de 12 heures, il s'agit de dix (10) Sénégalais et vingt (20) Gambiens. La même source ajoute que les mis en cause doivent d'être auditionnés et seront même déférés au parquet, pour délits de tentative clandestine qui est puni par la loi.



Pour rappel, l'arrestation de ces trente migrants à l'immigration clandestine intervient moins d'une semaine après le chavirement d'une embarcation au large de Mauritanie. Un chavirement qui a fait plus de 160 morts dont quinze (15) Sénégalais et cinquante deux (52) Gambiens. Les 14 rescapés sénégalais ont été d'ailleurs rapatriés samedi.