Soumboulou Bathily traine son amie devant la DIC

Soumboulou Bathily a belle et bien déposé une plainte contre son amie Adji Mass, au niveau de la Division des investigations criminelles (Dic) pour « diffamation, injures et diffusion de fausse nouvelle ».



La femme d’Abdoulaye Diop Khass reprochait à celle-ci d'avoir étalé sa vie privée, à l'occasion d'une émission qu'elle anime à la chaîne de télévision « Sénégal 7 » et sur les réseaux sociaux. Ce qui lui a valu d’être exposée et livrée à un lynchage médiatique sur les réseaux sociaux, portant ainsi atteinte à son honneur et sa dignité.



La mise en cause a révélé que la dame Bathily se trouvait en procédure de divorce qu'elle tenait secrète jusque-là. Maintenant qu'elle est retournée chez son mari, on ne sait pas la suite qu'elle va donner à cette plainte, renseigne « Les Echos ».



Dans sa plainte, Soumboulou Bathily expliquait avoir eu une conversation avec la mise en cause en lui révélant tous les détails de sa vie privée. Malheureusement, cette dernière a tout étalé sur la place publique.



Des propos qu’Adji Mass a qualifié de « diffamatoires et injurieux », à son encontre.