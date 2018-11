Soupçon de mariage précoce au Tchad: un député interpellé

Le premier substitut du procureur de la République auprès du Tribunal de Grande instance de Ndjamena, Nedeou Tebdeou Gerard explique les faits.



« En date du 8 novembre dernier, une délégation a quitté Ndjamena en destination de Nokou, laquelle délégation est revenue avec une fille du nom de Zouhoura Mahamat Tahir, âgée de 14 ans ». La jeune fille a été « l’objet d’un mariage traditionnel. Le député Azzai Mahamat Hassane a convolé en justes noces avec elle. Le mariage a été consommé ».



Les faits, tels que relatés, relèvent du flagrant délit et ne nécessitent pas une procédure de levée de l’immunité parlementaire de l’élu, qui est gardé à vue depuis lundi à la police judiciaire. Les complices de ce mariage sont actuellement recherchés car au Tchad épouser ou donner en mariage une fille de moins de 18 ans est passible d'une peine de prison.



Pour la défense du député Azzai, son interpellation est basée sur de fausses informations: la jeune Zouhoura Mahamat Tahir serait âgée de 19 ans et non de 14, comme le prétend le parquet. Ce sera sans doute le point de discorde entre les deux camps, dans une bataille judiciaire qui ne fait que commencer.