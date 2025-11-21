Soussoung : le collectif salue la libération des détenus et réaffirme sa détermination à défendre les terres

Le Collectif pour la défense des terres de Soussoung (Ndiaganiao) salue la libération des neuf personnes interpellées lors des récentes manifestations. Il réaffirme cependant sa détermination à défendre les intérêts des populations locales.
« Le Collectif pour la défense des terres de Soussoung se félicite de la libération de ces neuf paysans retenus depuis près de quatre mois », a déclaré Ousseynou Dia, membre du collectif.
Le collectif appelle toutes les filles et fils de Soussoung à s'unir pour « préserver une cohésion sociale aujourd'hui mise en mal par des entreprises aux intentions funestes ».
Le Collectif réitère enfin son engagement à protéger les terres de Soussoung contre toute forme « d’intimidation, d’accaparement ou de spoliation », et remercie toutes les personnes et organisations ayant contribué à la libération des manifestants.
