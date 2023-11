Soutien à la Palestine : des Sénégalais appellent au boycott tous les produits "made in Israël"

L’Alliance pour la cause palestinienne a mobilisé du monde samedi à l’esplanade de la grande mosquée de Dakar. Lors des prises de paroles, les différents intervenants ont presque tous demandé au boycott des produits « made in Israël ».



« Nous lançons un appel général au peuple sénégalais, à la nation islamique à toutes les nations libres et pacifiques à l’ensemble des démocrates et progressistes dans le monde à participer à une campagne de boycottage des organisations et entreprises à travers le monde qui soutiennent l’état sioniste et lui fournissant tout type d’appui lui permettant de continuer à agresser le peuple palestinien, à voler ses terres, à emprisonner arbitrairement des enfants, des femmes, des personnes âgées, et des malades », a dit Dr Ismaila Diop, membre de l'alliance.



Parlant au nom des commerçants grossistes et détaillants du Sénégal, El hadji Babacar Ba déclare : « En tant que acteur économique, nous commerçants grossistes comme détaillants, nous engageons à boycotter tous produis made in Israël. Nous avons décidé de retirer et de ne plus vendre dans nos magasins et boutiques tout produit venant d’Israël, comme Nestlé, Coca Cola, Nido, Pepsi Fanta, Nescafé …C’est notre façon à nous de montrer notre soutien et notre solidarité au peuple palestinien ».



L’esplanade de la grande mosquée de Dakar a refusé du monde ce samedi après-midi. Des organisations islamistes, notamment JAMRA, And Samm Jikko Yi, des autorités et partis politiques, des organisations de la société civiles, comme le FRAPP et des citoyens lambda ont répondu massivement à l’appel de l’Alliance Nationale pour la Cause Palestinienne au Sénégal.