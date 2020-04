Soutien financier de l'État aux entreprises du Tourisme et des Transports : Alioune Sarr invite les concernés à soumettre leurs dossiers

Vous êtes DG d'une entreprise privée, DG d'une agence nationale,

DG d'une société publique ou para-publique, dans le secteur du Tourisme et des Transports aériens,

Vous êtes éligibles aux soutiens du PRES. Vous pouvez soumettre votre dossier à l'adresse: https://t.co/xFUt83YttG pic.twitter.com/jLVltOrsoT

— Alioune SARR (@aliounesarr) April 20, 2020

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr a invité les Directeurs généraux d'agence nationale et de société publique ou para-publique, à soumettre leurs dossiers pour bénéficier du soutien financier de l’Etat à travers les 15 milliards Fcfa destinés au Crédit hôtelier et les 200 milliards Fcfa qui vont alimenter un fonds de garantie et de bonification qui permettra aux entreprises du secteur de disposer de crédit de trésorerie et des prêts rapides auprès des établissements financiers. M. Sarr a fait l’annonce ce lundi sur son compte tweeter, à la suite d’échanges avec les acteurs sur la Mise en œuvre du Plan de résilience et de relance des transports aériens, face aux effets du COVID19.