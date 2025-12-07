Souveraineté et vigilance : le Général Birame Diop alerte sur les menaces sous-régionales lors du vote du Budget 2026

Le ministre des Forces Armées, Général Birame Diop, s'est tenu pour la première fois devant les députés lors de la séance plénière samedi, pour la présentation et le vote du projet budget de son ministère pour l'année 2026. Dans un exercice salué comme conforme à la vision républicaine, le ministre a détaillé une stratégie de défense et de sécurité axée sur la montée en puissance, la réponse aux menaces sous-régionales et un engagement fort auprès des populations.



​Le Général Birame Diop a d'abord exprimé sa gratitude envers les députés pour l'intérêt qu'ils portent aux questions de sécurité et pour leur "plaidoyer constant en faveur de l'accroissement des ressources dédiées" aux hommes et aux femmes qui servent la nation, "quelques fois au péril de leur vie."



​Il a ensuite rendu un "hommage appuyé" aux anciens pour leur clairvoyance qui a maintenu les forces armées sur une "trajectoire singulière dans notre continent" de soumission au contrôle parlementaire. Un hommage a également été rendu à la mémoire des frères d'armes disparus et un vœu de prompt rétablissement aux blessés.



​Le ministre a réaffirmé la mission essentielle des forces armées : "défendre l'intégrité du territoire national et de protéger les populations et leurs biens''. ​Face à un environnement sous-régional tendu, caractérisé par la persistance de la menace terroriste, la grande criminalité organisée transnationale et les trafics illicites (armes, drogues, êtres humains), ​l'instabilité politique chronique. ​M. Diop a souligné la nécessité d'une vigilance accrue aux frontières et d'une coopération renforcée avec les pays voisins. ​À l'intérieur du pays, la réponse se veut "vigoureuse" contre la délinquance urbaine et rurale, l'insécurité routière, et les défis liés à la cybercriminalité et à la désinformation.



​Montée en puissance et réforme structurelle



​"Face à tous ces risques, il n'y a pas de place à l'improvisation. La sécurité n'est jamais acquise, elle se construit et se finance'', a martelé le ministre. Pour cette raison, les forces armées ont renforcé leur présence dans les zones frontalières, notamment dans les régions orientales, dans le cadre du "plan Sud". en Casamance, les forces armées accompagnent la dynamique de paix avec le "plan Jambaar", favorisant le retour des populations. ​Il a également mentionné l'intensification du maillage territorial de la gendarmerie nationale et la mise sur pied de nouvelles unités pour couvrir les menaces terrestres, aériennes et maritimes.



L'Armée-Nation au service du développement



​Dépassant le seul cadre sécuritaire, le ministre Diop a mis en avant l'implication des forces armées dans les politiques publiques, alignées sur l'agenda national Sénégal 2035 : ''Sécurité Humaine, contribution dans les domaines de l'éducation, de la santé (ex. hôpital militaire de campagne à Médina Yoro Foulah), de l'environnement et de la lutte contre les catastrophes naturelles. La mise en place des programmes Wadial Xale yi avec les armées et l'initiation à la culture de défense et de sécurité par la gendarmerie nationale dans les écoles".



Birame Diop a annoncé l'engagement des forces armées dans un projet d'industrie de défense visant à consolider la souveraineté nationale et à renforcer l'autonomie stratégique.



​Le ministre a conclu en réitérant l'engagement à maintenir les valeurs de "discipline, de dévouement, de professionnalisme et de loyauté" qui font la réputation des forces armées avant d'ouvrir la session des questions-réponses.