Stabilité du tunnel de Soumbédioune : les assurances du ministère des Transports

Le ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement du Sénégal a annoncé son engagement à prendre des mesures immédiates pour corriger les anomalies détectées au niveau du tunnel de Soumbédioune, situé sur la Corniche de Dakar.



Des inquiétudes concernant la sécurité du tunnel ont été exprimées par de nombreux citoyens à travers des messages et des vidéos partagés sur les réseaux sociaux, en raison notamment de suintements d'eau observés sur une partie de la dalle.



Suite à cela, le ministère des Infrastructures a réagi en affirmant que « la solidité et la stabilité du tunnel ne sont pas remises en cause et que des actions correctives seront entreprises ».



À en croire les informations qu’ils ont fourni, « le tunnel de Soumbédioune fait l'objet d'une surveillance constante par l'Ageroute, en collaboration avec la société Vicas et le bureau de contrôle Apave, conformément aux termes d'un contrat.



Dans le cadre de cette surveillance continue, une mission d'inspection a été menée dans la nuit du jeudi 21 septembre 2023 par le Gouverneur de la Région de Dakar, le Préfet du département, le Secrétaire général du ministère et des techniciens de l'Ageroute ».



Lors de ces inspections, il a été constaté que des occupations anarchiques, des activités commerciales, des stockages de matériel de pêche, des ateliers de réparation de pirogues et de menuiserie, ainsi que des dépôts d'ordures étaient présents autour du tunnel.



Des activités « qui auraient contribué à la stagnation d'eau et à l'accumulation de sable et de déchets, expliquant en grande partie les suintements sur la dalle intermédiaire du tunnel. De plus, quelques fissures et suintements ont été identifiés sur les parois ».



En réponse à ces constatations, le ministère des Infrastructures a annoncé une série de mesures immédiates. Celles-ci incluent la reprise de l'enrobage sur les points endommagés du tunnel, le renforcement ou la réparation des parois du tunnel dans les zones dégradées, ainsi que le déguerpissement de toutes les occupations au-dessus du tunnel.



Cette dernière action permettra la réalisation d'un dallage visant à renforcer l'imperméabilité de la partie supérieure de l'infrastructure. De plus, un système d'assainissement fonctionnel du niveau supérieur du tunnel sera mis en place, accompagné d'une canalisation pour drainer les eaux d'infiltration vers l'exutoire.



Ces mesures visent à garantir la sécurité et la qualité de la circulation dans le tunnel de Soumbédioune.