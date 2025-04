Stade Léopold Sédar Senghor : une vaste opération de désencombrement aux abords da la structure lancée

La Direction du Cadre de Vie et de l'Hygiène Publique, en partenariat avec la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC) et sous l'égide du ministère des Sports, a lancé samedi, une vaste opération de désencombrement aux abords du stade Léopold Sédar Senghor récemment rénové. Ce secteur, actuellement occupé par des garagistes, des éleveurs de moutons et des restaurateurs de rue, et qui présente un paysage encombré de déchets, est destiné à accueillir des projets d'aménagement innovants, dont la création d'un nouveau parking extérieur pour le stade.

Aminata Diouf

div id="taboola-below-article-thumbnails">