Stage de préparation de la Can: les "Lions" du Sénégal à Kigali, le 30 décembre

L'équipe nationale de football du Sénégal sera à Kigali du 30 décembre au 6 janvier pour un stage de préparation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), a annoncé le quotidien sportif sénégalais Record.



Dans la capitale rwandaise, les "Lions" vont jouer contre l’équipe nationale du pays hôte de leur stage, avant de se rendre au Cameroun, le 7 janvier, pour la CAN prévue du 9 janvier au 6 février 2022, précise le journal dans son édition de jeudi, citant la Fédération sénégalaise de football.



Les coéquipiers de Sadio Mané joueront leur premier match de la CAN, le 10 janvier, contre les Brave Warriors du Zimbabwe, à Bafoussam, ville située dans la Région de l’Ouest du Cameroun.



Avant de se rendre à Kigali, les "Lions" prendront part à la première partie du stage, à Dakar, du 27 au 30 décembre. Ils recevront ensuite le drapeau national des mains du chef de l’Etat.



Le Sénégal, vice-champion d’Afrique, partage le groupe B de la CAN avec le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi.