Stéphane Badji se signale : "Il n'y a aucune brouille entre Aliou Cissé et moi"

Absent depuis plus de deux ans, Stéphane Badji se sent toujours concerné par l'équipe nationale du Sénégal. Le néo-sociétaire de Bursaspar en Super Lig Turque compte se battre pour revenir dans la Tanière. Concernant sa supposé brouille avec le sélectionneur Aliou Cissé, l'ancien capitaine du Casa sport dément et réitère son respect au sélectionneur.



Certains même pensaient que le milieu de terrain des "lions" a un problème avec le coach Aliou Cissé du fait de sa mise à l'écart. Mais, Stéphane Badji, dans un entretien accordé au journal Record a tenu à éclairer la lanterne des Sénégalais. "On n'a jamais eu de problème et il n'y en aura jamais. Aliou Cissé est le coach du Sénégal, une référence pour moi et pour tous les jeunes de ma génération. Aucun footballeur n'a intérêt à se brouiller avec son entraîneur, de surcoit un grand frère parce que je considère Aliou Cissé comme tel", a-t-il dit.