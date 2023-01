Steve Mandanda va mettre fin à sa carrière internationale

Après Hugo Lloris en début de semaine, c'est un autre gardien français, champion du monde en 2018 et vice champion en 2022, qui va annoncer la fin de sa carrière internationale. Steve Mandanda, 35 sélections depuis mai 2008, a décidé d'arrêter, à 37 ans, sa longue carrière en équipe de France.



Même s'il est loin du record de sélections d'Hugo Lloris (145), Steve Mandanda aura marqué son passage en bleus par son importance dans le groupe. Au fil des années, l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille s'est affirmé comme un moteur dans le vestiaire français.



Encore au Qatar il y a quelques semaines, ses prises de paroles autour des rencontres des tricolores et sa proximité avec l'ensemble de ses coéquipiers en ont fait un atout majeur pour Didier Deschamps. Sur l'ensemble de sa carrière, Steve Mandanda aura joué deux matches de Coupe du monde contre le Danemark en 2018 (0-0) et la Tunisie en 2022 (0-1).