Stigmatisation des malades : « le Covid-19 n’est pas de ces maladies dites honteuses », précise Macky Sall

La stigmatisation dont les malades de Coronavirus sont souvent victimes n’est pas du gout du président de la République, Macky Sall. Dans son adresse à la Nation de ce lundi soir, le chef de l’état a invité tous les Sénégalais à éviter une telle injustice.



« Cette stigmatisation n’est pas acceptable. Le Covid-19, je le rappelle, n’est pas de ces maladies dites honteuses. Au demeurant, nulle n’est à l’abris d’un virus aussi contagieux. Alors que chacun adopte une attitude digne et responsable vis-à-vis de son prochain », a-t-il déclaré.



Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 ce lundi 11 mai 2020. Sur 917 tests réalisés, 177 sont revenus positifs. Il s'agit de 169 cas contacts et 8 cas issus de la transmission communautaire ( 01 Liberté 3, 01 à Tambacounda, 02 à Touba, 01 Mbao et 01 à Pikine). 65 malades ont été déclarés guéris et 08 cas graves enregistrés ce lundi.



A ce jour, le Sénégal compte 1886 cas déclarés positifs, dont 715 guéris, 19 décédés, et 1151 sous traitement.