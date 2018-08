Stoke City rejette deux offres de Leicester pour Mame Biram Diouf

Le Club anglais de Stoke City a rejeté deux offres de Leicester pour l’international sénégalais Mame Biram Diouf. Les offres des Foxies sont inférieures aux demandes des Potters qui exigent 15 millions de livres. Relégué en deuxième division anglaise, Stocke City cherche à tirer profit de la situation, ​selon les médias anglais qui livrent l'information.



Mame Biram Diouf était remplaçant ce dimanche lors de la défaite 3-1 de Stoke face à Leeds pour son premier match de championnat de la saison. Il ne reste plus que quatre jours à Leicester avant la fermeture du marché des transferts pour essayer de finaliser le transfert. Claude Puel a des fonds disponibles après la vente de Riyad Mahrez à Manchester City le mois dernier pour 60 millions de livres.

Le boss de Foxies a déjà signé un contrat de 20 millions de livres avec James Maddison, de Norwich, ainsi que Ricardo Pereira, Jonny Evans et Danny Ward.





Leicester have bid for Mame Biram Diouf rejected as they fail to match Stoke's £15million valuation https://t.co/sluNEUSvae pic.twitter.com/HwlJzmxtm6

— MailOnline Sport (@MailSport) 6 août 2018