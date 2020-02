Stratégie intégrée du Tourisme et des Transports aériens: le Sénégal se dote d'un tableau de bord

"Nous ne sommes pas encore tout à fait satisfaits, le Sénégal a encore des parts de marché à gagner, nous avons un positionnement que nous devons encore améliorer. C'est la raison pour laquelle, nous sommes en train de mettre en place cette stratégie", a laissé entendre Alioune Sarr dans les colonnes du journal Le Témoin.



Cette semaine en cours, le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens organise un séminaire sur la stratégie intégrée du tourisme et des transports aériens. C'est une rencontre qui verra la participation de tous les acteurs qui vont valider cette dernière étape pour la soumettre au Chef de l'Etat. "Dans cette stratégie, au-delà du balnéaire pour lequel le Sénégal est très fort, d'autres segments touristiques sont identifiés sur lesquels le Sénégal compte se positionner. Ces segments c'est le culturel, c'est le mémoriel. Aussi, quand nous combinons le tourisme et les transports aériens, cela nous permet d'être efficaces. A travers la ligne aérienne Dakar- New-York - Washington qui sera ouverte, le tourisme mémoriel sera amplifié. Vous verrez naturellement à Gorée une activité intense. Nous ferons de même pour les Caraïbes. C'est aussi dans tout ce que nous avons sur l'écotourisme avec Toubacouta. La Sapco est en train d'accélérer la procédure de mise en œuvre des investissements à Toubacouta pour que nous puissions exploiter pleinement ce potentiel. Il y a aussi tout ce qui touche à l'événementiel avec le Centre international des expositions de Diamniadio", a souligné le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens.



Le Sénégal compte beaucoup sur le tourisme intérieur qui va figurer en bonne place dans cette stratégie intégrée du tourisme et des transports aériens. Le gouvernement a démarré un important chantier de réhabilitation des aéroports régionaux. Saint-Louis, Ourossogui à Matam, seront réhabilités dans la première phase. Tambacounda, Kédougou et Ziguinchor suivront dans la deuxième phase. Ce programme, avec la contribution de la compagnie nationale Air Sénégal, permettra de booster le tourisme domestique, a soutenu Alioune Sarr, rapporté par nos confrères du journal Le Témoin.