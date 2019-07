Succession d’Ousmane Tanor Dieng au PS: Me Moussa Bocar Thiam parle d'une absence juridique

Le débat sur la succession du Secrétaire général du Parti socialiste, décédé en France la semaine dernière, se poursuit. Selon l’ancien porte-parole adjoint dudit parti, Me Moussa Bocar Thiam, il y a un vide juridique sur la succession Ousmane Tanor Dieng. Car, souligne-t-il, le cas de décès n’est pas prévu dans les textes.



« Connaissant bien les textes du parti, il est vrai que le mot décès ne figure pas dans le règlement intérieur », précise-t-il d’entrée.



L’invité de Rfm matin d’expliquer : «Il est prévu juste en cas d’empêchement que le Secrétaire général puisse être remplacé, suppléer par un de ses adjoints. La différence qu’il y a empêchement et décès, c’est que le décès implique un intérim qui a un délai bien fixé en droit qui peut être de trois (3) ou de six (6) mois ».



Me Moussa Bocar Thiam, qui a rejoint l'Apr, est d’avis qu’ : « en principe, c’est un de ses secrétaires généraux adjoints qui doit assurer cet intérim, pas forcément Aminata Mbengue Ndiaye parce qu’il n’y a pas de Premier, deuxième ou troisième adjoint ».



Selon lui, cette dernière « étant la plus dynamique de ses adjoints, il est tout a fait raisonnable qu’elle même assure cet intérim. Il n’y a pas de polémique là-dessus ».



Mais si l'on en croit à l’avocat, le problème majeur, c’est la durée de l’intérim. « Le problème majeur, c’est selon quel délai, jusqu’à quand elle va assurer l’intérim, vu le fonctionnement du Parti socialiste, je sais qu’elle est là pour trois (3) ou quatre (4) ans avant que le renouvellement du poste de Secrétaire général se fasse », avance-t-il.



« Et, ça, conclut le juriste, c’est un grand problème pour le Parti socialiste puisqu’il faut un parti dynamique avec un leader à la tête du parti qui a des ambitions et c’est comme ça qu’un parti se construit ».