Succession du Dr Alioune Sarr à la tête du CNG de lutte: Kéba Kanté surgit de nulle part pour se positionner

Le départ de Alioune Sarr de la tête du Comité national de gestion de la lutte en place depuis 1994 est acté pour le 31 octobre prochain. D’ailleurs du côté du ministère des Sports, Matar Ba veut, dit-on, préparer un grand hommage au Dr Alioune Sarr pour fêter son départ.



Seulement les candidats à la succession de l’inamovible patron du CNG se signalent déjà. Et le plus curieux, c’est qu’un homme sorti de nulle part grille tout le monde pour se positionner. Il s’agit de Kéba Kanté, fils du ministre du PSE. Un ténor de la lutte Bombardier de Mbour a décidé de soutenir Kéba Kanté dont il dit que « le profil est intéressant », renseigne le journal Le Témoin.



Alors l’on se demande en quoi le profil d’un homme qui est connu seulement pour avoir porté le nom de son père peut-il être intéressant jusqu’à pouvoir avoir la prétention de diriger un segment aussi important et aussi prestigieux que la lutte sénégalaise. Un sport qui a valu à notre pays et aux amateurs de très grands moments d’enthousiasme.



Nos confrères avancent que le successeur du Dr Alioune Sarr doit être un homme du sérail, et mieux avoir un profil du genre ancien lutteur qui sait ce que porter du « Ngimb » veut dire. Sur ce catalogue, la lutte sénégalaise ne manque pas d’hommes dont le profil peut susciter l’adhésion. Ce afin de bien gérer l’héritage du Dr Alioune Sarr.



Bon laissons tout entre les mains du ministre Matar Ba qui a toujours affiché beaucoup de sérénité dans la conduite de notre sport national en privilégiant le consensus autour des hommes qu’il faut aux places qu’il faut. Il ne saurait mettre en avant un régionalisme dépassé surtout que Kéba Kanté est de Fatick et fils de son homologue ministre du PSE, note le journal.