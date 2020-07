Sud-Soudan: Des médecins démissionnent après avoir contracté le coronavirus

Celles-ci ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu'ils pourraient rapporter le virus chez eux et infecter des membres de leur famille, a déclaré le ministère.On pense que certains ont déserté après avoir vu mourir des patients atteints de Covid-19.



Parmi les huit, il y a quatre hygiénistes et quatre infirmières, selon le professeur Mayen Machut Achiek, porte-parole du groupe de travail national sur Covid-19.



"A un moment où le nombre de personnes qui perdent la vie [à cause de Covid-19] est en augmentation, les [agents de santé] se sont enfuis", a-t-il déclaré."Ils ont démissionné à cause de la pression familiale. Mais s'ils reviennent, ils ont de l'expertise ; nous les utiliserons, parce que nous avons besoin de tout le monde. Le fait est que tous les hôpitaux du Sud-Soudan sont touchés par cette situation. Si vous allez dans les hôpitaux des districts, vous constaterez que les médecins sont prudents", a déclaré le professeur Achiek aux journalistes dimanche dans la capitale, Juba.Il a ajouté que le ministère distribuera aux travailleurs de première ligne des équipements de protection individuelle, qui ont été offerts par des donateurs.