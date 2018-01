Suède : Ibrahimovic s’en prend à la presse suédoise

Célèbre pour son franc-parler, Zlatan Ibrahimovic (36 ans, 5 apparitions en Premier League cette saison) s’est montré fidèle à sa réputation à l'occasion d'un entretien accordé à Olivier Dacourt dimanche sur Canal +. L’attaquant de Manchester United a taclé l’attitude des médias de son pays, la Suède, à son encontre. L’ancien Parisien s’estime victime de discrimination en raison de ses origines.

« Ils m’attaquent encore. Parce qu’ils n’acceptent pas que je sois Ibrahimovic », a dénoncé le Scandinave.

« Si un autre joueur faisait les mêmes erreurs que moi, ils le défendraient. Quand c’est moi, ils ne me défendent pas. Mais ça me va, c’est ce qui m’a rendu plus fort. Je te parle de racisme là. C’est une histoire de racisme. Je ne dis pas que c’est du racisme affirmé mais du racisme latent. (...) Parce que je ne m’appelle pas Andersson ou Svensson. Si c’était le cas, crois-moi, ils me défendraient même si… même si je braquais une banque », a poursuivi le mancunien.