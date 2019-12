L’entreprise française Suez va officiellement prendre le contrôle de l’eau au Sénégal à partir de ce lundi. Le contrat pour la gestion et l’exploitation du service public de l’eau potable en zone urbaine et périurbaine sera signé cet après-midi à 16h00 (GMT).



A la fin de la semaine, Suez va prendre le contrôle et commencer à dérouler. Ainsi, après 24 ans de partenariat avec la Sénégalaise des eaux (Sde), l’Etat du Sénégal a accordé le nouveau contrat d’affermage à Suez, suite à une procédure de sélection qui a été ouverte le 9 juin 2017.