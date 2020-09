Suicide au Sénégal: 12 cas depuis juin, 10 morts, des causes souvent inconnues et une grande négligence envers les personnes dépressives

Situation des 12 cas de suicide et tentatives de suicide enregistrés entre juin et août 2020



Douze (12) individus ont tenté de se suicider au Sénégal depuis juin. Les dix (10) sont morts. Les deux autres ont pu être sauvés de justesse par le personnel médical du pays. Il s'agit d'un vieil homme de 70 ans qui a attenté à sa vie en se tranchant la gorge et d'une jeune fille âgée de 19 ans qui a voulu mettre fin à ses jours en buvant de l'eau de javel.



Les "victimes" répertoriées depuis juin sont âgées entre 17 et 70 ans. Les causes pour lesquelles certaines d’entre elles ont décidé de mettre un terme à leur vie, restent jusqu’à présent inconnues. Dans d’autres cas, les familles des défunts écartent la thèse du suicide et relèvent des zones d’ombre.



3 cas de suicide en juin



Un Sénégalais du nom de Ahmed Coly, est mort au Maroc par immolation. Il s’est donné la mort le samedi 27 juin dans son appartement, selon les informations recueillies. Les raisons du suicide de ce natif du département de Rufisque ne sont pas pour le moment, élucidées.



Le mercredi 10 juin, le corps sans vie d’un homme âgé de 18 ans a été retrouvé, pendu dans le village de Keur Gamou dans la commune de Darou Salam, département de Nioro (centre du Sénégal). Il s’agit du dénommé Aliou Bakhoum qui a mis fin à ses jours par pendaison à l’aide d’une corde.



À Podor, plus précisément au village de Fediobé, dans la commune de Mboula, une fille âgée de 13 ans y a été retrouvée morte pendue à un arbre à l’aide d’une corde. La victime répondant au nom d'Adama Kâ était élève en classe de 6e. Le drame s'est produit dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juin vers minuit. Dans cette histoire, Khardiata Ka, grand-mère de la défunte, a été arrêtée. Elle est poursuivie pour avoir donné sa petite-fille mineure en mariage à un individu du même village.



Un décès et une tentative de suicide non aboutie enregistrés en juillet



Le mois de juillet a été moins mortel avec 2 décès et une tentative de suicide. Les victimes sont deux hommes âgés de 70 et 63 ans.



Le mardi 7 juillet, un vieux âgé de 70 ans environ a tenté de mettre fin à ses jours à l’aide d’un couteau. S.M. Ndiaye, comme c’est de lui qu’il s’agit, a pratiquement tranché sa gorge, vers les coups de 13 heures. Mais il a été finalement sauvé de la mort. Les faits ont eu lieu au quartier Tally bu Bess à Touba (Est du Sénégal).



Un autre drame a frappé la ville sainte de Touba le mardi 14 juillet. Selon L'AS, un homme de 63 ans, répondant au nom de Ndiaye Diop s'est donné la mort. Le drame est survenu à Touba-Ndindy où le défunt a été retrouvé pendu.



6 décès et une tentative de suicide qui n'a pas abouti en août



Les cas de décès par suicide ont connu une hausse au cours du mois d’août. Sept (7) personnes, 4 femmes et 3 hommes, ont tenté de mettre fin à leur vie. Six (6) sont mortes et une autre sauvée. Si pour certains de ces suicidés, les raisons ont été plus ou moins connues comme le cas de Nicolas Mané, directeur de l’école élémentaire de Kounayang (Sédhiou) qui s’est suicidé pour mettre fin à sa souffrance suite à une maladie qui l’a cloué au lit pendant trois ans. Pour les autres, les causes de leurs actes désespérés restent un mystère.



Au village de Wassou Massel, à Potou, dans la région de Louga, un drame s'est produit dans la nuit du 1er au 2 août. S. K., fraîchement mariée, elle a mis fin à ses jours, en se jetant dans la mer. Elle était âgée d’une vingtaine d’années.



Le 17 août, une dame du nom de M. Ndione, établie au village de Ndolor (sur les bergers du fleuve Saloum) s’est donnée la mort en se jetant nuitamment dans un puits. Après des heures de recherche, ses parents ont aperçu ses sandales devant ledit puits. Les sapeurs-pompiers de Mbour ont repêché le corps sans vie de la dame qui laisse deux enfants orphelins.



Dans la même zone, une fille de 14 ans, O. K. B. Diallo, s’est suicidée le 19 août, à l’aide des rideaux de sa chambre à Saly Station, à Mbour. Selon nos confrères de Seneweb, la victime était une élève en classe de 4ème et vivait avec sa mère.



À Tivaouane, dans la région de Thiès, trois (3) membres de la famille Kane ont été retrouvés morts le dimanche 23 août. Cheikh Kane, la vingtaine, a tué sa femme, Penda Ba et leur fille de moins de deux ans, avant de se suicider par pendaison.



À Dakar, Mame Sémou Diouf, agent de police en service à la direction de la Police des étrangers et des Titres de voyage, a mis fin à ses jours. Il s’est tiré une balle à la tête le 26 août.



Des zones d’ombres ont été relevées autour des conditions de la mort du policier. Sa famille, qui soutient que le défunt n’avait aucune raison de mettre un terme à sa vie, écarte la thèse du suicide.



Nicolas Mané, directeur de l’école élémentaire de Kounayang, située dans la commune de Djibanar (département de Goudomp, région de Sédhiou) a été retrouvé pendu et mort, samedi 29 août, au domicile de ses parents, sis à Tiléne, dans la région de Ziguinchor. Cet homme d’une quarantaine d’années, natif de Simbandi Balante, a laissé une lettre d’adieu qui a été trouvée sur les lieux de ce qu’il est convenu d’appeler un suicide, en attendant les conclusions de l’enquête ouverte par la gendarmerie.



Mame M. D., 19 ans, a tenté de mettre fin à ses jours. Elle a voulu se suicider en buvant de l’eau de javel. Selon Les Échos qui vend la mèche, les faits remontent à la nuit du Tamkharit (28 août) et ont eu lieu au rond-point de Gadaye (Dakar). Elle a été sauvée de justesse.