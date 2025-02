Suicide et santé mentale : Ansoumana DIONE dresse un tableau sombre pour le Sénégal

Le suicide devient de plus en plus récurrent au Sénégal. Le cas de l'étudiant Matar DIAGNE, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, doit interpeller notre société sur la situation souvent alarmante que vivent certains citoyens. En clair, l'état de santé mentale des populations devra être considéré comme une priorité aussi bien par les pouvoirs publics que pour les organisations œuvrant dans ce sens. Malheureusement, pour le cas spécifique du Sénégal, il n' y a aucune disposition prise, jusqu'ici, pour apporter des réponses aux innommables préoccupations des citoyens concernés. En fait, le Sénégal ne dispose pas de politique de santé mentale et cette triste réalité est très regrettable.



Dans nos structures sanitaires, ici, à Dakar, la Capitale et partout à travers le pays, il y a une absence de services de psychiatrie. Ce qui rend totalement impossible l'accès aux traitements et aux médicaments, pour les sujets souffrant de troubles mentaux. Plus grave, le Sénégal ne dispose pas assez de personnels soignants spécialisés tels que : psychiatres, psychologues, entre autres. Et, au Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, la Division de la Santé Mentale est totalement prise en otage par le Ministère de l'Enseignement supérieur, avec le Service de psychiatrie du Centre hospitalier national universitaire de Fann. Mais, les autorités sanitaires ne veulent pas en parler jusqu'ici.



Pour prévenir les cas de suicides, il est nécessaire pour un pays d'avoir des cadres d'écoute et d'orientation, en vue d'apporter des solutions aux problèmes de société. Certes, le Sénégal n'en dispose pas. Heureusement, notre Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et son Centre Ansoumana DIONE de Kaolack ont permis à beaucoup de citoyens de trouver des réponses adéquates à certains problèmes de société. Attention, problèmes et solutions vont de pair. Et, il suffit tout juste de cerner le premier pour que le second puisse apparaître très facilement. C'est pourquoi, nous invitons les nouvelles autorités à collaborer dans ce sens.



Le 12 février 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) - Tel : 77 550 90 82 - 70 745 88 47